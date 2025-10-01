Jannik Sinner si conferma ingiocabile per gran parte del circuito. L’azzurro è tornato campione dell’ Atp 500 di Pechino, titolo già conquistato nel 2023 e perso l’anno scorso in finale contro Carlos Alcaraz, in una finale dominata sin dai primi colpi. Netto il punteggio ai danni del 19enne Learner Tien, battuto in poco più di un’ora di gioco con un doppio 6-2, che ha pagato lo scotto del primo grande appuntamento in carriera. Determinante soprattutto il servizio, con una resa nettamente differente tra i due avversari: 10 ace a zero per l’azzurro, mentre il giovane americano ha commesso sei doppi falli contro uno solo del numero due del mondo, che ha messo in campo 22 vincenti al fronte di soli nove errori non forzati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner vince l’Atp 500 di Pechino: battuto Tien con doppio 6-2