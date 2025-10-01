Sinner | vince a Pechino Tien battuto in 2 set e avvia il percorso per tornare numero uno al mondo

Il successo di Jannik Sinner al torneo di Pechino (battuto in due set, 6-2, 6-2, lo statunitense Learner Tien) e la rinuncia di Carlos Alcaraz al prossimo Master 1000 di Shanghai aumentano le possibilità, per l’italiano, di ritornare numero 1 del mondo. Cresce anche la fiducia dei bookmaker che offrono il controsorpasso sullo spagnolo, in vetta dopo . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

sinner vince a pechino tien battuto in 2 set e avvia il percorso per tornare numero uno al mondo

