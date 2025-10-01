Sinner trionfa e conquista Pechino | l’italiano conquista il terzo titolo stagionale
Sinner vince anche la finale a Pechino e conquista il titolo dell’Atp 500 contro Tien: l’italiano si è imposto sull’americano in poco più di un’ora. Una nuova finale vinta per Jannik Sinner che a Pechino non ha lasciato scampo agli avversari, neppure a Tien che ha provato in tutto il match a tenergli testa. Alla fine, però, la forza dell’azzurro ha prevalso e l’ha portato a vincere un nuovo trofeo da apporre in bacheca. Sinner vince a Pechino e conquista il titolo dell’Atp 500 in Cina. In poco più di un’ora e venti, Jannik Sinner a Pechino ha superato Learner Tien in finale e ha conquistato il titolo all’ATP 500 in Cina. 🔗 Leggi su Sportface.it
