Sinner trionfa all’ATP di Pechino domina in finale contro l’americano Tien
Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano: il numero uno azzurro ha conquistato il titolo all'ATP 500 di Pechino, imponendosi in finale contro il giovane statunitense Learner Tien. Per Sinner si tratta di un successo importante non solo per il prestigio del torneo, ma anche perché conferma il suo straordinario stato di .
Sinner trionfa a Wimbledon, batte Alcaraz ed entra nella leggenda dello Sport italiano
Wimbledon 2025, Sinner batte Alcaraz e trionfa ai Championships
Wimbledon, Sinner «si vendica» e trionfa su Alcaraz: è il primo italiano vincente della storia
Carlos Alcaraz si dimostra superiore a Jannik Sinner e trionfa nella finale degli US Open. Lo spagnolo si prende così il sesto Slam in carriera e torna numero uno al mondo
CARLOS ALCARAZ TRIONFA A NEW YORK Lo spagnolo trionfa allo US Open dominando la finale contro Jannik Sinner nelle migliori condizioni per l'azzurro, che cede 6-2 3-6 6-1 6-4. Prova di forza notevole di Alcaraz, che diventa il 4° uomo a vincere alm
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6-
Atp Pechino, Sinner in campo contro Tien per la finale del torneo - Jannik Sinner è in campo per la finale del torneo Atp 500 di Pechino, il China Open ( LA CRONACA DELLA PARTITA SU SKY SPORT ).