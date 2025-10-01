Sinner trionfa all’ATP di Pechino domina in finale contro l’americano Tien

1 ott 2025

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano: il numero uno azzurro ha conquistato il titolo allATP 500 di Pechino, imponendosi in finale contro il giovane statunitense Learner Tien. Per Sinner si tratta di un successo importante non solo per il prestigio del torneo, ma anche perché conferma il suo straordinario stato di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

