Sinner trionfa a Pechino Tiern travolto con un doppio 6-2

Jannik Sinner torna a far sognare. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha conquistato per la seconda volta in carriera l’Atp 500 di Pechino, superando con autorità lo statunitense Learner Tien in finale con un doppio 6-2 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Un match senza storia, in cui il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

