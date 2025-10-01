Sinner trionfa a Pechino e porta a casa un montepremi da capogiro Per Tien non c’è storia ma lui gli concede l’onore delle armi
Jannik Sinner trionfa al torneo Atp 500 di Pechino. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e prima testa di serie, ha superato in finale il 19enne statunitense, Learner Tien, numero 52 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 12 minuti. Per Sinner è il terzo titolo stagionale, dopo quello gli Australian Open e Wimbledon, il 21° in carriera. Si tratta anche della seconda volta che vince il “China Open”. A Pechino una vittoria attesa per Sinner. Il montepremi è di 4.016.050 dollari. La vittoria di Sinner era attesa. Il match si è confermato senza storia: l’americano ha avvertito la stanchezza delle ultime sfide, in primis della semifinale con Medvedev, mentre il numero 2 è rimasto lucido e preciso e ha lascito pochi spiragli alle timide iniziative dell’avversario fin dai primi game. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
