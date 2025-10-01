Sinner trionfa a Pechino battuto Tien per 6-2 6-2 E’ il terzo titolo del 2025

Pechino, 1° ottobre 2025 –  Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell'ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro superando 6-2 6-2, in un'ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp. In quello che era il loro primissimo confronto diretto (e per Tien anche la prima finale assoluta nel circuito maggiore), Sinner fa valere la sua maggiore esperienza e centra il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon, il 21esimo della carriera a fronte di 30 finali disputate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

