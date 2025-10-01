Sinner torna ad essere imbattibile | vince a Pechino annientando Tien

Obiettivo raggiunto. Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz. L'attuale numero 2 del mondo si è aggiudicato l'Atp 500 di Pechino, battendo in finale per 6-2 6-2 l'americano Learner Tien, classe 2005 e 52° nel ranking Atp. L'azzurro, dopo aver vinto nel 2023, ha centrato il bis in Cina contro un avversario che nel corso del torneo ha eliminato Cobolli, Musetti e Medvedev. Sinner ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco. Una finale senza particolari difficoltà per l'atleta azzurro che ha dominato la sfida all'inizio alla fine contro un giocatore che forse ha pagato troppo la tensione nel partecipare alla prima finale nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner torna ad essere imbattibile: vince a Pechino annientando Tien

