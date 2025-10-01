Sinner spazza via anche Tien Trionfo a Pechino | sono 21 titoli
Una delle finali più facili giocate da Jannik Sinner e vinta in un’ora e ventuno minuti contro lo statunitense Tien preso a pallate dal numero due del mondo. Sinner riscopre il servizio e con un’arma in più per l’avversario il ritmo è troppo alto. Il trionfo di Pechino è il ventunesimo della carriera dell’altoatesino, il terzo nel 2025 in cui per tre mesi Sinner è stato costretto al riposo. La rimonta su Alcaraz Sinner ha raggiunto la finale in 7 degli 8 tornei disputati (unico passaggio a vuoto, il secondo turno di Halle). Grazie ai 500 punti di Pechino, l’azzurro accorcia nel ranking su Alcaraz. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: sinner - spazza
Wimbledon day 10: Sinner spazza via dubbi e Shelton
Sinner spazza via Auger-Aliassime a Cincinnati, poi spiega: “La chiave non è stata il servizio”
Jannik Sinner spazza via Auger-Aliassime con 5 parole
Sinner ha avuto una semifinale decisamente più complicata del previsto, mentre Alcaraz ha spazzato via Djokovic. Il racconto delle due semifinali maschili nella nuova puntata del podcast quotidiano di Quiet Please. La ascoltate sul nostro sito e su tutte le piatt - X Vai su X
Jannik Sinner gioca domani la finale del torneo di Pechino contro Learner Tien. In quali condizioni fisiche arriva al match per il titolo? Dopo la partita vinta in diretta tv racconta dell'imprevisto - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner trionfa a Pechino: spazzato via il giovane Learner Tien - L'azzurro non ha particolari difficoltà ad imporsi sullo statunitense. Segnala sportal.it
Atp Pechino, Sinner batte Tien in finale e conquista il torneo: il risultato della partita - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, Sinner batte Tien in finale e conquista il torneo: il risultato della partita ... Secondo tg24.sky.it