Sinner spazza via anche Tien Trionfo a Pechino | sono 21 titoli

1 ott 2025

Una delle finali più facili giocate da Jannik Sinner e vinta in un’ora e ventuno minuti contro lo statunitense Tien preso a pallate dal numero due del mondo. Sinner riscopre il servizio e con un’arma in più per l’avversario il ritmo è troppo alto. Il trionfo di Pechino è il ventunesimo della carriera dell’altoatesino, il terzo nel 2025 in cui per tre mesi Sinner è stato costretto al riposo. La rimonta su Alcaraz Sinner ha raggiunto la finale in 7 degli 8 tornei disputati (unico passaggio a vuoto, il secondo turno di Halle). Grazie ai 500 punti di Pechino, l’azzurro accorcia nel ranking su Alcaraz. 🔗 Leggi su Panorama.it

