Sinner show | battuto Tien in finale Pechino è ancora sua Jannik | Qui mi sento a casa è un posto speciale per me

Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell’ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro superando 6-2 6-2, in un’ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner show: battuto Tien in finale, Pechino è ancora sua. Jannik: "Qui mi sento a casa, è un posto speciale per me"

