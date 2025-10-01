Sinner senza pietà | ecco il missile terra-aria con cui paralizza Tien!

Jannik Sinner si conferma un rullo compressore! La prova? Questo lungo linea con cui paralizza Tien durante la finale dell'Atp 500 di Pechino. Il match finisce poi 6-2 6-2 per l'Azzurro, che mette dunque in tasca il ventunesimo titolo in carriera e accorcia le distanze nel ranking mondiale su Alcaraz, nel frattempo vincitore a Tokyo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

