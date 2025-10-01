Sinner riparte da Shanghai | ecco chi sarà il prossimo avversario

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria all'Atp 500 di Pechino in finale contro l'americano Learner Tien che Jannik Sinner si trasferisce subito a Shanghai pronto a giocarsi il Masters 1000, un torneo che vale ancora di più per la classifica Atp e per provare ad avvinare Carlos Alcaraz che ha dato forfait. Jannik se la vedrà al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, attuale numero 50 del ranking Atp, che nel primo turno si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 contro l'australiano Tristan Schoolkate. Chi è Altmaier. Il 27enne tedesco ha come colpo preferito il rovescio, la superficie preferita è dura (quindi cemento) ma il suo torneo preferito è Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner riparte da Shanghai: ecco chi sarà il prossimo avversario

