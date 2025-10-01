Sinner quando gioca dopo la finale dell’Atp di Pechino 2025

«Non sono più numero uno, è diverso: ora sono a caccia». Pronunciate in conferenza stampa a pochi minuti dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale degli Us Open, queste parole di Jannik Sinner assumono un significato ancor più deciso dopo il trionfo all’Atp 500 di Pechino. L’altoatesino, secondo nel ranking mondiale, ha iniziato la sua rincorsa al trono del tennis nel migliore dei modi, superando agilmente Learner Tien all’ultimo atto del China Open dopo un cammino solido anche se non da rullo compressore come aveva abituato in passato. Ora, il tempo di ricaricare le batterie con una giornata di riposo, e poi sotto con il prossimo torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

