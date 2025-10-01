Sinner può tornare numero uno al mondo | quando può succedere e cosa deve fare per scavalcare Alcaraz

Jannik Sinner può tornare numero uno al mondo. E potrebbe succedere prima di quanto si immagini. C’è già una data da segnare in rosso, quella del 27 ottobr e. Ma per il tennista italiano sarà tutt’altro che facile. Sinner dovrà essere inarrestabile nei prossimi due tornei a cui parteciperà, ma considerando il suo dominio in questa stagione, insieme a Carlos Alcaraz, nulla è impossibile. Dopo la vittoria dell’Atp 500 di Pechino, con la finale in cui ha travolto Learner Tien, Sinner torna a pensare al numero uno al mondo. Certo, Alcaraz non è stato da meno vincendo a Tokyo. I risultati degli ultimi giorni non hanno quindi cambiato più di tanto gli equilibri in vetta, anche se Sinner (l’anno scorso sconfitto in finale a Pechino proprio da Alcaraz) ha rosicchiato qualche punticino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

