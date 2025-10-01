Sinner può tornare numero 1 vincendo a Shanghai e Vienna ma Alcaraz
Si riapre la corsa al primo posto, dopo la vittoria di Sinner a Pechino e la rinuncia dello spagnolo al Masters 1000 cinese. Ecco tutti i calcoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1
Djokovic perde contro Sinner ma promette: “Voglio tornare a Wimbledon almeno un’altra volta”
Anche Alcaraz rinuncia a Toronto, ma lancia la sfida a Sinner: “Oggi il mio primo obiettivo è tornare numero 1”
Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino - Sinner accorcia su Alcaraz dopo Pechino: con Shanghai e Vienna può arrivare il sorpasso al numero uno del mondo
Sinner torna numero 1? La situazione dopo la vittoria del China Open 2025 - Sinner sarà chiamato a difendere i 1000 punti conquistati a Shanghai lo scorso anno, mentre Alcaraz perderà i 200 punti del 2024.