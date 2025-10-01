Sinner | No a paragoni con i Big 3 sono un normale 24enne che cerca di giocare il suo miglior tennis
Jannik Sinner ha conquistato stamattina il suo terzo titolo stagionale – il 21esimo in carriera – battendo l’americano Learner Tien con un doppio 6-2 nella finale dell’Atp 500 di Pechino. Vincendo questo torneo, l’azzurro ha assottigliato il distacco dal vertice della classifica occupato da Carlos Alcaraz, nonché dato conferma di essere pienamente centrato in vista di un finale di stagione che si prospetta molto impegnativo. A margine della partita, l’azzurro è intervenuto in conferenza stampa par parlare del suo momento e per affrontare svariati altri temi. Le parole di Sinner in conferenza. Jannik si è soffermato innanzitutto sull’atmosfera che si respira a Pechino, dove ha già giocato tre finali vincendone due. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sinner - paragoni
Rafael Nadal deciso sui paragoni tra i Big 3 e Sinner-Alcaraz. E sul 6 volte campione Slam dice.... LE SUE PAROLE - facebook.com Vai su Facebook
#Alcaraz, la clamorosa indiscrezione sul taglio di capelli e i paragoni con Sinner sugli sponsor - X Vai su X
Sinner: «No a paragoni con i Big 3, sono un normale 24enne che cerca di giocare il suo miglior tennis» - Le parole rilasciate da Jannik Sinner in conferenza stampa a margine del trionfo sul cemento dell'Atp 500 di Pechino. Scrive ilnapolista.it
Sinner lancia indizi sui programmi futuri: “Ho già saltato molti tornei” - Infine Jannik Sinner ha nuovamente risposto alle domande riguardo il paragone con i Big Three e nello specifico con Novak Djokovic: “Lo dico sempre, paragonarmi a Novak Djokovic è come paragonarsi con ... Scrive tennisitaliano.it