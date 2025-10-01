Jannik Sinner ha conquistato stamattina il suo terzo titolo stagionale – il 21esimo in carriera – battendo l’americano Learner Tien con un doppio 6-2 nella finale dell’Atp 500 di Pechino. Vincendo questo torneo, l’azzurro ha assottigliato il distacco dal vertice della classifica occupato da Carlos Alcaraz, nonché dato conferma di essere pienamente centrato in vista di un finale di stagione che si prospetta molto impegnativo. A margine della partita, l’azzurro è intervenuto in conferenza stampa par parlare del suo momento e per affrontare svariati altri temi. Le parole di Sinner in conferenza. Jannik si è soffermato innanzitutto sull’atmosfera che si respira a Pechino, dove ha già giocato tre finali vincendone due. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: «No a paragoni con i Big 3, sono un normale 24enne che cerca di giocare il suo miglior tennis»