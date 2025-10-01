Sinner l' arma in più del servizio E le percentuali non c' entrano
Shelton ha un’arma che Sinner non ha: allarme rosso
C’è un’arma segreta che Jannik Sinner può usare contro Carlos Alcaraz (e viceversa): c’entrano i fondi dell’Arabia Saudita
Tim Henman stupito dal servizio di Alcaraz nella finale degli US Open: “Ha disinnescato la miglior arma di Sinner”
Sinner, allenamento al servizio senza racchetta e palla. VIDEO - Jannik l'aveva detto al termine della finale persa a New York contro Alcaraz: "Devo uscire dalla comfort zone e cambiare piccole cose al servizio che possono fare la differenza". Come scrive sport.sky.it