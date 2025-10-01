Sinner insegue Alcaraz nella ATP Race Musetti tallona de Minaur | chi si qualifica alle Finals? Classifica e tornei mancanti
Siamo entrati nell’ultimo mese della stagione tennistica e la ATP Race si sta rivelando decisamente infuocata. La classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione agonistica in corso è dominata dallo spagnolo Carlos Alcaraz (11.050 dopo il trionfo nel torneo ATP 500 di Tokyo), seguito dal nostro Jannik Sinner (secondo con 8.460 punti dopo il sigillo all’ATP 500 di Pechino, paga l’assenza per squalifica di tre mesi). I due mattatori si sono già matematicamente qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti. Se l’iberico e l’altoatesino si sono già garantiti un biglietto per l’evento in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, quali saranno gli altri sei tennisti che avranno la possibilità di giocare nel capoluogo piemontese e battagliare per la conquista del sempre ambito titolo di “maestro”? Il tedesco Alexander Zverev (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - insegue
Sinner-Djokovic: punto show di Jannik, Nole si salva ma resta sotto di un break Live 5-3 |Alcaraz batte Fritz e insegue il terzo titolo
Siglinde, la mamma di Sinner: la tv che la insegue, le differenze con Virginia Alcaraz, la carezza a Jannik
Sinner-Shapovalov agli Us Open: Jannik insegue gli ottavi | Diretta
Stanotte Sinner insegue la finale agli US Open. - facebook.com Vai su Facebook
E ora insegue #Sinner, quando l’azzurro può tornare il numero uno - X Vai su X
Sinner, l’inseguimento ad Alcaraz continua: come cambia il ranking. L’anomalia di Pechino e la corsa al record di Federer - Sinner trionfa a Pechino nella finale contro Tien e continua l'inseguimento ad Alcaraz al numero 1 del ranking ATP: Jannik punta al record di Federer ... Segnala sport.virgilio.it
Ranking Atp, Sinner smuove la classifica/ Alcaraz più vicino, Pechino lo avvicina al primo posto! - Jannik Sinner smuove il Ranking ATP dopo la vittoria nel torneo ATP di Pechino rimanendo però all'inseguimento di Alcaraz ... Secondo ilsussidiario.net