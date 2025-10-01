Sinner frena appena sente Djokovic | Sono solo un ragazzo di 24 anni che vuole giocare bene a tennis

Sinner dopo il trionfo a Pechino respinge i paragoni con Djokovic: "Io solo un ragazzo normale, punto a divertirmi e a crescere passo dopo passo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

