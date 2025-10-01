Sinner e Alcaraz non si ritrovano a Shanghai | come può cambiare il distacco nel ranking ATP

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della finale odierna dell’ ATP 500 di Pechino, che potrebbe consegnare a Jannik Sinner altri 170 punti nel ranking mondiale, il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’ ATP Masters 1000 di Shanghai restituisce all’azzurro la possibilità di superare l’iberico e tornare al numero 1 del mondo al termine dell’ ATP 500 di Vienna. Al momento la classifica live e la classifica ufficiale coincidono, con Sinner che paga 760 punti di ritardo da Alcaraz: lo spagnolo ha vinto a Tokyo ed ha confermato i 500 punti che lo scorso anno incassò a Pechino, mentre l’azzurro è tornato in finale a Pechino, come nel 2024, ma avrà l’occasione di portarsi a -590 vincendo il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner e alcaraz non si ritrovano a shanghai come pu242 cambiare il distacco nel ranking atp

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz non si ritrovano a Shanghai: come può cambiare il distacco nel ranking ATP

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz

La finale dei due mondi: Sinner-Alcaraz, Wimbledon cerca il suo re

Sinner come Ettore, Alcaraz come Achille. Una sfida omerica

Jannik Sinner, la sentenza di Jimmy Connors: "Perché ha battuto Alcaraz"

sinner alcaraz ritrovano shanghaiAnnuncio Alcaraz: salta Shanghai! L'impatto sulla classifica Atp, quanti punti può guadagnare Sinner - Il numero 1 al mondo non parteciperà al Masters 1000 sul cemento cinese. Secondo tuttosport.com

sinner alcaraz ritrovano shanghaiAlcaraz a sorpresa: non sarà a Shanghai, i motivi e i nuovi scenari della lotta a Sinner. Giallo sul montepremi di Tokyo - Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Shanghai dopo i problemi fisici accusati in Giappone: cosa cambia per Sinner e la classifica. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Alcaraz Ritrovano Shanghai