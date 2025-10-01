Sinner e Alcaraz non si ritrovano a Shanghai | come può cambiare il distacco nel ranking ATP
In attesa della finale odierna dell’ ATP 500 di Pechino, che potrebbe consegnare a Jannik Sinner altri 170 punti nel ranking mondiale, il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’ ATP Masters 1000 di Shanghai restituisce all’azzurro la possibilità di superare l’iberico e tornare al numero 1 del mondo al termine dell’ ATP 500 di Vienna. Al momento la classifica live e la classifica ufficiale coincidono, con Sinner che paga 760 punti di ritardo da Alcaraz: lo spagnolo ha vinto a Tokyo ed ha confermato i 500 punti che lo scorso anno incassò a Pechino, mentre l’azzurro è tornato in finale a Pechino, come nel 2024, ma avrà l’occasione di portarsi a -590 vincendo il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
