Sinner domina la finale di Pechino ed accorcia su Alcaraz

Jannik Sinner domina la finale contro il 19enne statunitense Tien. Dimostra di avere un ottimo rendimento al servizio. E’ la terza vittoria nel 2025 e 170 punti guadagnati sul numero 1 Alcaraz. Sinner, la rimonta è iniziata. La vittoria in finale contro lo statunitense Learner Tien, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 12 minuti, porta il numero 2 del mondo alla conquista del 21° titolo Atp in carriera. E’ il 3° in questo 2025 che ha visto l’altoatesino lontano dai campi per tre mesi (per la sospensione dovuta al caso Clostebol). Nonostante il periodo di assenza, sono arrivati due Slam (Australian Open e Wimbledon), oltre al 500 cinese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

