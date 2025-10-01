Sinner di nuovo numero 1 al mondo? Ecco quanto vale per i bookie
Il tennista azzurro ha vinto di nuovo il torneo di Pechino (bis del 2023) e affronta adesso il Master 1000 di Shanghai dove non ci sarà più Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - nuovo
Sinner a New York perde finale e trono: “Ho fatto il massimo”. Alcaraz nuovo numero 1
È di nuovo il vero Sinner: ora spezzi l'incantesimo. Godiamoci anche Cobolli
Wimbledon, Sinner ha di nuovo Djokovic sulla sua strada: quando giocano
#Sinner di nuovo numero uno entro la fine dell'anno: #Alcaraz, cosa deve succedere - X Vai su X
#China Open, Jannik #Sinner è di nuovo in finale a Pechino! #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner può tornare numero 1 vincendo a Shanghai e Vienna, ma Alcaraz... - Si riapre la corsa al primo posto, dopo la vittoria di Sinner a Pechino e la rinuncia dello spagnolo al Masters 1000 cinese. Riporta msn.com
Sinner torna numero 1? La situazione dopo la vittoria del China Open 2025 - Sinner sarà chiamato a difendere i 1000 punti conquistati a Shanghai lo scorso anno, mentre Alcaraz perderà i 200 punti del 2024. Come scrive tag24.it