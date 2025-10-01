Jannik Sinner vince a Pechino (terzo torneo stagionale, ventunesimo totale ) e rimette pressione a Carlos Alcaraz in ottica primo posto nel ranking Atp. L’azzurro ha superato senza problemi Learner Tien in finale (doppio 6-2) ed è tornato come meglio non poteva dopo la sconfitta in finale agli Us Open di qualche settimana fa. Una finale che gli aveva fatto perdere la prima posizione nel ranking, sulla quale però l’altoatesino ha già rimesso gli occhi con prepotenza, complice anche la rinuncia di Carlos Alcaraz a Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno. Lo spagnolo ha vinto a Tokyo – Atp 500 che si è giocato contemporaneamente a quello di Pechino – ma subito dopo ha annunciato su Instagram di voler rinunciare a Shanghai: “Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sinner colleziona titoli e già rimette pressione ad Alcaraz: la nuova classifica Atp dopo Pechino e gli scenari