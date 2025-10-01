Sinner colleziona titoli e già rimette pressione ad Alcaraz | la nuova classifica Atp dopo Pechino e gli scenari
Jannik Sinner vince a Pechino (terzo torneo stagionale, ventunesimo totale ) e rimette pressione a Carlos Alcaraz in ottica primo posto nel ranking Atp. L’azzurro ha superato senza problemi Learner Tien in finale (doppio 6-2) ed è tornato come meglio non poteva dopo la sconfitta in finale agli Us Open di qualche settimana fa. Una finale che gli aveva fatto perdere la prima posizione nel ranking, sulla quale però l’altoatesino ha già rimesso gli occhi con prepotenza, complice anche la rinuncia di Carlos Alcaraz a Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno. Lo spagnolo ha vinto a Tokyo – Atp 500 che si è giocato contemporaneamente a quello di Pechino – ma subito dopo ha annunciato su Instagram di voler rinunciare a Shanghai: “Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sinner - colleziona
Sinner oggi contro Atmane: la vittoria in tre set, sali al francese per i crampi Leggi ora https://www.lidentita.it/sinner-oggi-contro-atmane-in-corso-il-match-a-pechino/ - facebook.com Vai su Facebook
Un sofferente Jannik SINNER ha sconfitto in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime conquistando l’accesso alla finale degli US Open per il secondo anno consecutivo. Dopo essersi imposto nel primo set concedendo un solo gioco come avvenuto in tre - X Vai su X
Sinner, perché la sconfitta con Alcaraz? I 4 punti chiave, dalla (lucida) follia di Carlos ai punti deboli di Jannik - Sono amici e rivali, si divideranno i titoli nello Slam nei prossimi anni. Da ilgazzettino.it
Sinner aggiunge un torneo per tornare numero uno: ecco il calendario aggiornato - Jannik Sinner, dopo la sconfitta agli Us Open contro Carlos Alcaraz e il declassamento a numero due al mondo, ha annunciato che parteciperà anche all’ATP 500 di Vienna (20- corrieredellosport.it scrive