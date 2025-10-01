Sinner batte Tien in due set e vince il torneo di Pechino
Per il campione azzurro terzo titolo stagionale, il 21esimo della carriera PECHINO (CINA) - Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sinner - batte
Non succedeva da 25 anni, Sinner batte un altro record
Tennis: Cincinnati, Sinner batte Mannarino e va ai quarti
Sinner lo batte, Bublik a fine partita: “Io non sono scarso, ma questa è IA”
Sinner batte Tien e vince il torneo Atp 500 di Pechino - X Vai su X
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro batte 6-2 6-2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un’ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e Wimbledon. Match senza storia nell’ultimo atto del torneo cinese: l’a - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6- Scrive fanpage.it
Sinner vince l’Atp Pechino: Tien battuto in due set - Jannik Sinner conquista il titolo dell’ATP 500 di Pechino per la seconda volta, battendo l’americano Learner Tien in una finale dominata con il punteggio ... Riporta thesocialpost.it