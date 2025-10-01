Sinner batte Tien in due set e vince il torneo di Pechino

Per il campione azzurro terzo titolo stagionale, il 21esimo della carriera PECHINO (CINA) - Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Al.

sinner batte tien dueJannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6- Scrive fanpage.it

