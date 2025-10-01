Sinistra Italiana ufficiale il candidato alle Regionali | è del Fortore

Tempo di lettura: 2 minuti L'assemblea provinciale di Sinistra Italiana Benevento, coordinata dalla segretaria del circolo cittadino Anna Maria Mollica e presieduta dal segretario regionale Tonino Scala insieme al responsabile organizzativo regionale Andrea De Simone, si è riunita ieri, 30 settembre, presso la Fondazione "Ciccio Romano" per discutere i temi della campagna elettorale e definire la candidatura per le elezioni regionali. Nel dibattito, ricco di contributi, sono state individuate le priorità programmatiche: valorizzazione delle aree interne, rafforzamento della sanità, sviluppo economico sostenibile, lavoro, povertà assoluta ed educativa, ambiente, infrastrutture materiali e digitali.

