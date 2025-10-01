Sindaco e pediatra | Chieri piange Francesco Lancione morto a 85 anni

Torinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieri saluta Francesco Lancione, pediatra e sindaco della città dal 2009 al 2014. È morto lunedì 29 settembre 2025, a casa propria. Aveva 85 anni. Il funerale è in programma oggi, 1 ottobre, in Duomo, la più grande parrocchia della città, alle 10.15.L’affetto di chi l’ha conosciutoIn centinaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sindaco - pediatra

