Sindaco e pediatra | Chieri piange Francesco Lancione morto a 85 anni

Chieri saluta Francesco Lancione, pediatra e sindaco della città dal 2009 al 2014. È morto lunedì 29 settembre 2025, a casa propria. Aveva 85 anni. Il funerale è in programma oggi, 1 ottobre, in Duomo, la più grande parrocchia della città, alle 10.15.L’affetto di chi l’ha conosciutoIn centinaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it