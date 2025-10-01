Simulano finti incidenti per truffare le assicurazioni e incassano quasi 40.000 euro | quattro persone a processo a Torino

Simulavano incidenti stradali mai esistiti, li denunciavano e incassavano gli indennizzi delle assicurazioni per le riparazioni. Per questo, quattro persone sono a processo a Torino con l’accusa di associazione a delinquere. A vario titolo, la procura contesta a loro e ad altri quattro indagati i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: simulano - finti

Facciamo sentire al SIGNORE ANZIANO di 94 ANNI, PICCHIATO dal DELINQUENTE (mentre cercavano di truffarlo con la tecnica dei "FINTI CARABINIERI") la nostra vicinanza con un CUORE ROSSO ?. SEI IL NONNO DI TUTTI NOI. FORZA TI - facebook.com Vai su Facebook

Macerata, simulano un incidente stradale: è un bluff per truffare l’assicurazione, scatta la denuncia per truffa aggravata in concorso - MACERATA Simulano un incidente stradale mai avvenuto, tirando in ballo un ignaro 80enne, ora per due uomini, un egiziano di 59 anni e un italiano di 56, è scattata la denuncia a ... Riporta msn.com

Simulano un incidente e chiedono 400 euro: 72enne incastra i truffatori e chiama la polizia. Identificati i due giovani - Hanno finto un piccolo incidente stradale per convincere un'anziana a farsi consegnare il denaro per una altrettanto finta conciliazione, ma la donna ... ilgazzettino.it scrive