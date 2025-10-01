Simulano finti incidenti per truffare le assicurazioni e incassano quasi 40.000 euro | quattro persone a processo a Torino

Torinotoday.it | 1 ott 2025

Simulavano incidenti stradali mai esistiti, li denunciavano e incassavano gli indennizzi delle assicurazioni per le riparazioni. Per questo, quattro persone sono a processo a Torino con l’accusa di associazione a delinquere. A vario titolo, la procura contesta a loro e ad altri quattro indagati i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

