Simone Mettini chi era il colonnello morto sull' aereo militare precipitato a Sabaudia | un anno fa era diventato comandante del 70° Stormo

Nell'incidente aereo avvenuto questa mattina nell'area vicino al Parco Nazionale del Circeo, alle porte di Sabaudia, sono due le vittime: il comandante della scuola di volo del 70°. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Simone Mettini, chi era il colonnello morto sull'aereo militare precipitato a Sabaudia: un anno fa era diventato comandante del 70° Stormo

Esprimo a nome personale e @UdcIta il mio più profondo e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo e del giovane allievo pilota, scomparsi stamattina dopo un tragico incidente aereo a Sabaudi

Il colonnello Simone Mettini è morto a bordo dell'aereo militare precipitato a Sabaudia. L'altra vittima un allievo che era con lui#simonemettini #colonnello #sabaudia #morto #aereo #allievo #ilmattino

