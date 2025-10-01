Simone Mettini chi era il colonnello morto sull' aereo militare precipitato a Sabaudia | un anno fa era diventato comandante del 70° Stormo

Ilmessaggero.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incidente aereo avvenuto questa mattina nell'area vicino al Parco Nazionale del Circeo, alle porte di Sabaudia, sono due le vittime: il comandante della scuola di volo del 70°. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

simone mettini chi era il colonnello morto sull aereo militare precipitato a sabaudia un anno fa era diventato comandante del 70176 stormo

© Ilmessaggero.it - Simone Mettini, chi era il colonnello morto sull'aereo militare precipitato a Sabaudia: un anno fa era diventato comandante del 70° Stormo

In questa notizia si parla di: simone - mettini

Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti il colonnello Simone Mettini e un giovane allievo

Aereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo: morto il colonnello Simone Mettini e un giovane allievo

E’ il comandante Simone Mettini una delle vittime dell’incidente aereo di questa mattina in provincia di Latina. Morto anche un allievo pilota

simone mettini era colonnelloSono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell’aereo caduto a Sabaudia - Simone Mettini era un colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, Lorenzo Nucheli un giovane allievo pilota dell'Accademia di Pozzuoli ... Si legge su fanpage.it

simone mettini era colonnelloSimone Mettini, chi era il colonnello morto sull'aereo militare precipitato a Sabaudia: un anno fa era diventato comandante del 70° Stormo - Nell'incidente aereo avvenuto questa mattina nell'area vicino al Parco Nazionale del Circeo, alle porte di Sabaudia, sono due le vittime: il comandante della scuola di volo del ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Simone Mettini Era Colonnello