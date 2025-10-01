Simone Cerasuolo | Ho margini voglio crescere in allenamento Torna Peaty? Nei 50 sarebbe il favorito

Nuova puntata di Swim Zone, trasmissione settimanale dedicata al nuoto e condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada sul canale Youtube di OA Sport. Ospite d’eccezione è stato Simone Cerasuolo, ranista azzurro che ha conquistato il titolo mondiale nei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, diventando l’unico campione del mondo italiano della rassegna in Asia. Classe 2002, imolese, 22 anni, Cerasuolo è già considerato uno dei grandi protagonisti del futuro del nuoto internazionale. Determinato, meticoloso e instancabile, l’atleta nostrano è stato in grado di ottenere un risultato che mai nessun rappresentante del Bel Paese aveva ottenuto a livello mondiale sulla distanza citata. 🔗 Leggi su Oasport.it

