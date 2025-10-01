Simone Anzani saluta la Nazionale | Dopo i Mondiali lascio questa maglia lo devo alle mie bambine

Simone Anzani ha ufficialmente annunciato l’addio alla Nazionale: a tre giorni dal trionfo ai Mondiali 2025 di volley maschile, il centrale ha deciso di chiudere la propria avventura con la maglia azzurra. Il 33enne era tornato in gruppo dopo due anni di assenza legati a problemi cardiaci e, con la medaglia d’oro al collo, era scoppiato in lacrime nell’intervista concessa ai microfoni della Rai, ripercorrendo tutte le difficoltà dell’ultimo periodo. Nato a Como il 24 febbraio 1992, Simone Anzani ha vinto due Mondiali (2022 e 2025) e gli Europei 2021, oltre al bronzo continentale nel 2015, all’argento in Coppa del Mondo nel 2025 e all’argento nell’ultima Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

