Simone Anzani saluta la Nazionale | Dopo i Mondiali lascio questa maglia lo devo alle mie bambine

Simone Anzani saluta la Nazionale
Simone Anzani ha ufficialmente annunciato l’addio alla Nazionale: a tre giorni dal trionfo ai Mondiali 2025 di volley maschile, il centrale ha deciso di chiudere la propria avventura con la maglia azzurra. Il 33enne era tornato in gruppo dopo due anni di assenza legati a problemi cardiaci e, con la medaglia d’oro al collo, era scoppiato in lacrime nell’intervista concessa ai microfoni della Rai, ripercorrendo tutte le difficoltà dell’ultimo periodo. Nato a Como il 24 febbraio 1992, Simone Anzani ha vinto due Mondiali (2022 e 2025) e gli Europei 2021, oltre al bronzo continentale nel 2015, all’argento in Coppa del Mondo nel 2025 e all’argento nell’ultima Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it
Simone Anzani ha detto addio alla nazionale - Il centrale comasco, dopo aver coronato la sua lunga carriera azzurra con la conquista del Campionato del Mondo, ha deciso di concludere, dopo dieci lunghi e intensi anni la sua carriera con la maglia
"Questa che indosso al collo è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra."