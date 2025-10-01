simone anzani lascia la nazionale di volley da campione del mondo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un addio dopo il punto più importante della sua carriera. Simone Anzani ha deciso di chiudere la sua avventura con la maglia azzurra della Nazionale maschile di pallavolo. Il centrale comasco, 33 anni, ha scelto di dire basta subito dopo aver firmato il punto decisivo nella finale del Mondiale di Manila contro la Bulgaria (3-1), che ha consegnato all’Italia il secondo titolo iridato consecutivo. Un finale da film, suggellato da parole diventate già iconiche: “Prendete e piangetene tutti”, il commosso messaggio con cui la Federvolley ha celebrato il suo saluto. Continuerà a Modena, ma non più con l’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

