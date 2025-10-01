Simona Ventura il ritorno alla conduzione di un reality dopo 14 anni

Simona Ventura ha lavorato a ottanta programmi, in quasi 40 anni di carriera, prima come valletta, poi come giornalista, opinionista, giudice e soprattutto come conduttrice di alcuni dei più noti appuntamenti della televisione italiana come ‘Quelli che il calcio’, ‘L’isola dei famosi’ e persino ‘Il festival di Sanremo’. Ora, dopo 14 anni di pausa dai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Simona Ventura condurrà da lunedi 29 Settembre 2025 il Grande Fratello che torna alle origini e che racconterà davvero diverse sorprese.

