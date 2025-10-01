Simona Ventura il ritorno alla conduzione di un reality dopo 14 anni
Simona Ventura ha lavorato a ottanta programmi, in quasi 40 anni di carriera, prima come valletta, poi come giornalista, opinionista, giudice e soprattutto come conduttrice di alcuni dei più noti appuntamenti della televisione italiana come ‘Quelli che il calcio’, ‘L’isola dei famosi’ e persino ‘Il festival di Sanremo’. Ora, dopo 14 anni di pausa dai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: simona - ventura
GRANDE FRATELLO: A ISCHIA UNA FOLLA OCEANICA PER LE SELEZIONI DEL REALITY DI SIMONA VENTURA
Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo
SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO
#GrandeFratello 2025: Simona Ventura ruggisce, gli ascolti un po' meno (e sappiamo perché) - X Vai su X
Ci sono voluti 15 anni per riaffidare a Simona Ventura la conduzione di un reality e francamente non capisco perché, visto che se c’era una presentatrice capace di avere il piglio giusto risultando sia autoritaria che caciarona in una cornice del genere quella e - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura, il ritorno alla conduzione di un reality dopo 14 anni - Simona Ventura ha lavorato a ottanta programmi, in quasi 40 anni di carriera, prima come valletta, poi come giornalista, opinionista, giudice e soprattutto come conduttrice di alcuni dei più noti appu ... Lo riporta pianetagenoa1893.net
Simona Ventura e il ritorno al passato con il Grande Fratello 2025 / “Sarà leggero, la gente deve rilassarsi” - Simona Ventura condurrà da lunedi 29 Settembre 2025 il Grande Fratello che torna alle origini e che racconterà davvero diverse sorprese. Secondo ilsussidiario.net