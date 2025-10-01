Simona Bortoletto fiaccolata per ricordare la donna investita e uccisa a Fiumicino

Una fiaccolata per chiedere "giustizia e verità". Il ricordo di Simona Bortoletto è ancora vivo. La 34enne, che si trovava insieme al figlio di 8 anni, è morta il 23 settembre investita e uccisa da un automobilista, Cristiano Maggetti, amico della vittima e attualmente indagato per omicidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Candele, fiori e lacrime: Fiumicino ricorda Simona Bortoletto

Camminava di spalle, mano nella mano con il figlio di otto anni, quando è stata travolta e uccisa. L'autopsia ha confermato che Simona Bortoletto non si è accorta dell'auto guidata dal collega Cristiano Maggetti, ora indagato per omicidio stradale.

In tanti alla fiaccolata in via Redipuglia per ricordare Simona Bortoletto - FIUMICINO – La Città di Fiumicino si è raccolta in un grande abbraccio collettivo per ricordare Simona Bortoletto, la giovane donna tragicamente scomparsa lo scorso 23 settembre in un incidente ... Riporta civonline.it