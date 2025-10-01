Simona Bortoletto fiaccolata per ricordare la donna investita e uccisa a Fiumicino

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fiaccolata per chiedere "giustizia e verità". Il ricordo di Simona Bortoletto è ancora vivo. La 34enne, che si trovava insieme al figlio di 8 anni, è morta il 23 settembre investita e uccisa da un automobilista, Cristiano Maggetti, amico della vittima e attualmente indagato per omicidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simona - bortoletto

Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino

Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni

simona bortoletto fiaccolata ricordareSimona Bortoletto, fiaccolata per ricordare la donna investita e uccisa a Fiumicino - La 34enne, che si trovava insieme al figlio di 8 anni, è morta il 23 settembre investita e uccisa da un ... Lo riporta romatoday.it

simona bortoletto fiaccolata ricordareIn tanti alla fiaccolata in via Redipuglia per ricordare Simona Bortoletto - FIUMICINO – La Città di Fiumicino si è raccolta in un grande abbraccio collettivo per ricordare Simona Bortoletto, la giovane donna tragicamente scomparsa lo scorso 23 settembre in un incidente ... Riporta civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Simona Bortoletto Fiaccolata Ricordare