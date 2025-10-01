Silvia Venturini Fendi assume la presidenza onoraria della Maison
Fendi annuncia che, a partire dal 1° ottobre, Silvia Venturini Fendi assume il ruolo di presidente onorario della Maison romana, in seguito al suo illustre mandato creativo, che ha incluso la direzione delle collezioni femminili durante il centenario del marchio. Il suo nuovo ruolo la vedrà a sostegno del patrimonio di Fendi, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzando la ricca storia della Maison, la sua eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
