Silvia sulla Flotilla tra le corazzate di Israele | Non sono un’attivista è la mia prima missione umanitaria Il cuore di una madre è più grande
Silvia ha portato con sé pochi effetti personali e una tutina da bebè. L’ha chiusa nella sua borsa da viaggio prima di lasciare Ancona e salire a bordo della Global Sumud Flotilla da comune cittadina. La custodisce come un bene prezioso, con la speranza di consegnarla in dono ad Aisha, un’amica palestinese di Gaza in stato interessante. Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla: gli accordi tra Roma e Tel Aviv “Lei e il marito hanno perso tutto, ma pregano per noi. Il grande affetto è ciò ci lega e che non ci fa arretrare”. Ci sentiamo su WhatsApp intorno alle 12 di ieri, dopo una notte passata in bianco per le prime intercettazioni israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
