Silent Hill f | Come ottenere tutti i finali
Silent Hill f prosegue la tradizione della saga offrendo cinque finali distinti, ognuno legato a condizioni particolari. Il primo è obbligatorio e si ottiene al termine della prima partita, mentre gli altri richiedono di ricominciare l’avventura in modalità Nuova Partita Più, seguendo regole specifiche. Dopo aver completato il gioco una volta, si sblocca un salvataggio speciale contrassegnato da un filo rosso, che permette di rigiocare e di accedere alla sezione del menu principale dedicata ai finali già raggiunti. Potrebbe interessarti anche la guida a tutti i costumi alternativi di Hinako e come sbloccarli Il Ritorno a Casa (Finale 1 – Standard). 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
