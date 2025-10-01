Silent Hill 1 Remake è entrato in fase di piena produzione conferma Bloober Team
Bloober Team, lo studio polacco specializzato in horror psicologici e già responsabile di Silent Hill 2 Remake, ha annunciato ufficialmente che i lavori su Silent Hill 1 Remake sono entrati nella fase di piena produzione. La conferma è arrivata nel corso di una conferenza dedicata agli azionisti, nella quale i vertici della compagnia hanno aggiornato investitori e fan sullo stato dei progetti in sviluppo. La notizia segna un passo cruciale: il titolo non è più in pre-produzione, ma in pieno sviluppo attivo. La collaborazione con Konami si sta rivelando stabile e fruttuosa, garantendo a Bloober Team visibilità e risorse per portare avanti remake di alto profilo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: silent - hill
