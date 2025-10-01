Siena chiuso bar usato come copertura per lo spaccio di cocaina | arrestato il titolare

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa la licenza di un bar a Siena per 15 giorni dopo arresti e denunce per spaccio di cocaina. Operazione della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

siena chiuso bar usato come copertura per lo spaccio di cocaina arrestato il titolare

© Notizie.virgilio.it - Siena, chiuso bar usato come copertura per lo spaccio di cocaina: arrestato il titolare

In questa notizia si parla di: siena - chiuso

siena chiuso bar usatoBAR CHIUSO PER SPACCIO: IL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI SIENA - Dopo gli arresti e le denunce scaturiti dall’inchiesta della Squadra Mobile, il Questore Ugo Angeloni ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar della periferia senese, ritenuto il fulcro di ... Come scrive oksiena.it

siena chiuso bar usatoSiena, chiuso il 'bar dello spaccio' a conduzione familiare. Sospesa la licenza per 15 giorni - Dopo gli arresti e le denunce della Polizia di Stato di Siena, avvenuti nei giorni scorsi a conclusione delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, il Questore Ugo Angeloni ha chiuso il bar dove avven ... Segnala radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Siena Chiuso Bar Usato