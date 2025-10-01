L’Unesco definì questa città, che non avrebbe poi granché da invidiare alla stessa cugina-rivale Firenze, “un capolavoro di dedizione e inventiva, in cui gli edifici sono stati disegnati per essere adattati all’intero disegno della struttura urbana”. Ed è in un contesto simile, di per sé incantato, che è andata in scena lo scorso weekend l’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, tra i più influenti rendez-vous mondiali dedicati alla fotografia contemporanea. O meglio, l’evento (fondato e diretto da Luca Venturi) non si è certo concluso qui, visto che da qui a fine novembre saranno visitabili dieci mostre tra Siena e la vicina Sovicille. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siena Awards Photo Festival, vince il dolore di Gaza: un’immagine che ci parlerà per i secoli a venire