Siena Awards Photo Festival vince il dolore di Gaza | un’immagine che ci parlerà per i secoli a venire
L’Unesco definì questa città, che non avrebbe poi granché da invidiare alla stessa cugina-rivale Firenze, “un capolavoro di dedizione e inventiva, in cui gli edifici sono stati disegnati per essere adattati all’intero disegno della struttura urbana”. Ed è in un contesto simile, di per sé incantato, che è andata in scena lo scorso weekend l’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, tra i più influenti rendez-vous mondiali dedicati alla fotografia contemporanea. O meglio, l’evento (fondato e diretto da Luca Venturi) non si è certo concluso qui, visto che da qui a fine novembre saranno visitabili dieci mostre tra Siena e la vicina Sovicille. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ali Jadallah è il vincitore assoluto del Siena International Photo Awards 2025 annunciato ieri 27 settembre, al Teatro dei Rinnovati di Siena nella cerimonia di apertura dell'edizione 2025 del Siena Awards con 'Leaving home'
Si intitola The Shuttle ed è stato realizzato a Melbourne dal fotografo ucraino Andrew Rovenko lo scatto vincitore assoluto del Creative Photo Awards 2025, il contest del Siena Awards Photo Festival