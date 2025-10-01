Sicurezza stradale | Strisce pedonali non ripristinate nelle due vie trafficatissime
Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: “In via Brunelli e via Zalamella non sono state ripitturate le strisce pedonali, come invece sono state ripitturate in tutto il quartiere. Sono due strade ad altissimo traffico e l'attraversamento e pericoloso. P.s. Avevo già mandato una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale
Ordinanza anti-degrado ad Abbiategrasso: dallo spaccio alla sicurezza stradale è boom d’interventi
Sicurezza stradale, Albasi (Pd): «Servono interventi urgenti per ridurre gli incidenti»
Sicurezza stradale, sottosegretario Morelli: impegno prioritario
La sicurezza stradale: un impegno per la vita” è il titolo dell’evento organizzato dal Liceo Statale G. Guacci di Benevento in memoria della studentessa Maria Letizia Micco, deceduta qualche mese fa. L’appuntamento commemorativo ed educativo allo stesso t - facebook.com Vai su Facebook
SICUREZZA STRADALE, GAMBINO (FdI-ECR): “UE SI ADEGUI A CODICE UNICO DELLA STRADA” "Prevenzione rappresenta questione principale su cui concentrarsi" @AlbericoGambino Link al comunicato stampa - X Vai su X
Sicurezza stradale: "Strisce pedonali non ripristinate nelle due vie trafficatissime" - Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: “In via Brunelli e via Zalamella non sono state ripitturate le strisce pedonali, come invece sono state ripitturate in tutto il quartiere. ravennatoday.it scrive
Ciampino, tre nuove zone 30 Km/h con strisce pedonali rialzate salva-pedoni. Il Comune non spenderà un euro, ecco chi paga - Ciampino, tre nuove zone 30 Km/h con strisce pedonali rialzate salva- Lo riporta ilcaffe.tv