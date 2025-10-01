Sicurezza scuole aggiornamento dei dati ARES entro il 3 ottobre Il Ministero sollecita compilazione NOTA

Con una nota inviata ai dirigenti scolastici, il Ministero segnala, con riferimento alla nota n. 5619 del 10 settembre 2025, avente per oggetto “Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica – ARES. Implementazione e aggiornamento delle Schede P.E.S. di competenza dei Dirigenti Scolastici”, che da un monitoraggio effettuato risulta non ancora completato l’aggiornamento dei dati relativi alle Schede P.E.S. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

