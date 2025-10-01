Sicurezza l' idea di Fratelli d' Italia | Affitti calmierati per le forze dell' ordine nei quartieri più disagiati
"La Regione Toscana dovrebbe impegnarsi per promuovere convenzioni con le forze dell’ordine che prevedano affitti calmierati, in particolare nei quartieri più esposti al disagio sociale. Offrire a chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza la possibilità di vivere nei territori che presidia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ucraina, Mosca cambia idea sulle garanzie di sicurezza: “Inutile sceglierle senza Putin al tavolo”
FOGGIA Sicurezza urbana tradita: “Fratelli d’Italia denuncia immobilismo e promesse disattese dell’Amministrazione Comunale” - Il pestaggio di un giovane in via Arpi da parte di un gruppo di adolescenti – è solo l'ennesima dimostrazione. Riporta statoquotidiano.it
“Troppi negozi, poca sicurezza”: Fratelli d'Italia riaccende il dibattito a Borgaro - Fratelli d’Italia chiede un piano per tutelare il commercio locale e affrontare il nodo sicurezza legato ai cambiamenti nel tessuto urbano. Segnala giornalelavoce.it