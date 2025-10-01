Sicurezza bambini in auto | un genitore su cinque ammette di non aver utilizzato il seggiolino almeno una volta

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente studio condotto da Autohero evidenzia i comportamenti non sempre corretti degli italiani alle prese con i seggiolini e gli altri dispositivi di sicurezza per i più piccoli. Vediamo i dati più interessanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sicurezza bambini in auto un genitore su cinque ammette di non aver utilizzato il seggiolino almeno una volta

© Gazzetta.it - Sicurezza bambini in auto: un genitore su cinque ammette di non aver utilizzato il seggiolino almeno una volta

In questa notizia si parla di: sicurezza - bambini

Formazione obbligatoria sulla sicurezza: a Bolzano da settembre coinvolti anche i bambini della scuola primaria

Chatbot, AI e sicurezza digitale: come il 40% dei bambini trova supporto nelle nuove tecnologie e i genitori italiani reagiscono tra parental control, regole ed educazione

"Sul nuovo lungolago servono più protezioni per dare sicurezza a bambini, ciclisti e pedoni"

Cantiamo insieme per viaggiare sicuri - Una canzone semplice e coinvolgente di Joie e Coccole Sonore per trasformare la sicurezza in un’abitudine divertente. Secondo bimbisaniebelli.it

UNASCA lancia la Settimana della sicurezza dei bambini in auto - UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) ha presentato, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, la "Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto", che si terrà ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Bambini Auto Genitore