Sicilia M5S denuncia | oltre 145 mila euro spesi per le trasferte dei deputati di centrodestra

PALERMO, 1 ottobre 2025. Scoppia la polemica all'Assemblea regionale siciliana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali sulle spese di viaggio dei deputati di centrodestra, analizzati dalla parlamentare del M5S Stefania Campo, nella foto d'apertura. Secondo quanto emerso, dal 21 novembre 2022 all'8 luglio 2025 sarebbero stati rimborsati 145.351,98 euro per missioni istituzionali effettuate fuori dall'Isola, una cifra che il Movimento definisce "da capogiro" e con "gravi carenze di trasparenza". Le trasferte in Italia. Le missioni verso altre città italiane hanno rappresentato una parte consistente delle spese.

