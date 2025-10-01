Siamo qui per la Flotilla | sostenitori pro Palestina in strada improvvisano un corteo

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Piacenza, come in tante città italiane, la sera di mercoledì 1 ottobre è stata improvvisata una manifestazione in strada in sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla marina israeliana durante la sua rotta umanitaria verso Gaza.I manifestanti, circa duecento, si sono radunati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siamo - flotilla

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

siamo flotilla sostenitori proMigliaia di attivisti pro-Flotilla sfilano al centro di Roma - Tam tam sui social subito dopo la notizia dell'abbordaggio alle barche della missione umanitaria. Segnala rainews.it

siamo flotilla sostenitori proAppello social e in centinaia pro Pal scendono in piazza Trieste - Siamo qui non solo per la Flotilla ma perché è partita la lotta per difendere il popolo palestinese e non si può fermare. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Siamo Flotilla Sostenitori Pro