Siamo qui per la Flotilla | sostenitori pro Palestina in strada improvvisano un corteo

Anche a Piacenza, come in tante città italiane, la sera di mercoledì 1 ottobre è stata improvvisata una manifestazione in strada in sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla marina israeliana durante la sua rotta umanitaria verso Gaza.I manifestanti, circa duecento, si sono radunati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

SIAMO TUTTI SUMUD FLOTILLA - MARATONAOTTOLINA - X Vai su X

Flotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, siamo consapevoli che non riusciremo ad arrivare» - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di attivisti pro-Flotilla sfilano al centro di Roma - Tam tam sui social subito dopo la notizia dell'abbordaggio alle barche della missione umanitaria. Segnala rainews.it

Appello social e in centinaia pro Pal scendono in piazza Trieste - Siamo qui non solo per la Flotilla ma perché è partita la lotta per difendere il popolo palestinese e non si può fermare. Da msn.com