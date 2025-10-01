Siamo bloccati a casa e le auto sono quasi sommerse | situazione critica al Viale delle Dune

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025

Il violento nubifragio che si è abbattuto sull'Agrigentino ha duramente colpito il lido balneare di San Leone. Il viale delle Dune si è trasformato in scenario d’emergenza. "Siamo bloccati a casa, l’acqua è arrivata ovunque e le auto sono quasi sommerse", raccontano alcuni abitanti (su Facebook è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

