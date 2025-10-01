Si tratta di una complicanza grave e potenzialmente mortale di un’infezione Ecco quello che c' è da sapere

M adonna è tornata a parlare della grave infezione che l’ha costretta al ricovero nel giugno 2023. In un’intervista al podcast di Jay Shetty, la popstar ha ricordato quei giorni drammatici: «Un minuto ero viva, ballavo, e l’attimo dopo mi sono ritrovata in terapia intensiva, incosciente per quattro giorni. quando sono uscita dall’ospedale avevo qualcosa chiamata sepsi, e può ucciderti ». Un racconto che ha riportato sotto i riflettori una condizione medica spesso sottovalutata, ma che rappresenta una delle emergenze più temute negli ospedali. Madonna svela (per sbaglio) un misterioso dispositivo medico che tiene in bagno X Leggi anche › Madonna ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica Che cos’è la sepsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

