Si tratta di una complicanza grave e potenzialmente mortale di un’infezione Ecco quello che c' è da sapere
M adonna è tornata a parlare della grave infezione che l’ha costretta al ricovero nel giugno 2023. In un’intervista al podcast di Jay Shetty, la popstar ha ricordato quei giorni drammatici: «Un minuto ero viva, ballavo, e l’attimo dopo mi sono ritrovata in terapia intensiva, incosciente per quattro giorni. quando sono uscita dall’ospedale avevo qualcosa chiamata sepsi, e può ucciderti ». Un racconto che ha riportato sotto i riflettori una condizione medica spesso sottovalutata, ma che rappresenta una delle emergenze più temute negli ospedali. Madonna svela (per sbaglio) un misterioso dispositivo medico che tiene in bagno X Leggi anche › Madonna ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica Che cos’è la sepsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Si tratta di una grave complicanza di un'infezione. Se non trattata tempestivamente danneggia gli organi ed è pericolosa per la vita. Nel mondo colpisce circa 49 milioni di persone l'anno