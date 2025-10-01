Si schianta aereo a Sabaudia morti 2 militari | Simone Mettini comandante del 70° stormo e l' allievo Lorenzo Nucheli
Un piccolo velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato questa mattina vicino a Sabaudia, in provincia di Latina, causando la morte dei due militari a bordo. Il biposto T-260B del 70mo Stormo era impegnato in un volo di addestramento quando si è schiantato al suolo nel Parco Nazionale del Circeo e ha preso fuoco. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70mo Stormo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
