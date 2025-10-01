Un piccolo velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato questa mattina vicino a Sabaudia, in provincia di Latina, causando la morte dei due militari a bordo. Il biposto T-260B del 70mo Stormo era impegnato in un volo di addestramento quando si è schiantato al suolo nel Parco Nazionale del Circeo e ha preso fuoco. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70mo Stormo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si schianta aereo a Sabaudia, morti 2 militari: Simone Mettini, comandante del 70° stormo, e l'allievo Lorenzo Nucheli