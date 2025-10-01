Si schianta aereo a Sabaudia morti 2 militari | Simone Mettini comandante del 70° stormo e l' allievo Lorenzo Nucheli

Un piccolo velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato questa mattina vicino a Sabaudia, in provincia di Latina, causando la morte dei due militari a bordo. Il biposto T-260B del 70mo Stormo era impegnato in un volo di addestramento quando si è schiantato al suolo nel Parco Nazionale del Circeo e ha preso fuoco. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70mo Stormo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

schianta aereo sabaudia mortiSabaudia, aereo militare precipita nel Parco del Circeo: il Colonnello Simone Mettini e un allievo morti nello schianto - Tragedia nei cieli della provincia di Latina: un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel ... Da latinapress.it

schianta aereo sabaudia mortiAereo militare si schianta nel Parco nazionale a Sabaudia, morti i due aviatori - Sabaudia – Un aereo scuola dell’aereonautica militare è precipitato, questa mattina poco dopo le nove, nel parco Nazionale del ... Da ilpuntoamezzogiorno.it

