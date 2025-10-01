Si licenza da infermiere e apre un negozio di dischi | Faccio quello che mi piace e mi dà soddisfazione

Dal reparto di ospedale al negozio di dischi: Luca Cannizzaro, infermiere professionale all'Ausl di Forlì, si è licenziato da un posto sicuro e ha scelto di seguire la sua passione: giovedì 2 ottobre, a partire dalle 17, inaugurerà il suo locale ‘Nebula Dischi’ in via Ravegnana 199. Dove prima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it