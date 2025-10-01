Si intitola Orko ingordo è il nuovo singolo di Roberta Giallo

Si intitola ‘Orko ingordo’ il nuovo ‘inclassificabile’ singolo di Roberta Giallo, cantautrice senigalliese sempre eclettica, sorprendente e imprevedibile. Il brano racconta in modalità fiabesca i sentimenti contrastanti di una folle passione amorosa, vista come una specie di rapimento ad opera di un orco spaventoso che ‘imprigiona e divora’. Paradossalmente, da un lato si vorrebbe continuare a restare in ostaggio, dall’altro si desidera trovare al più presto la chiave per liberarsi dalla gabbia e fuggire. "L’amore è la cosa più paradossale che esista – osserva la Giallo -, un sentimento luminoso e oscuro, contrastante e indecifrabile; dentro ci navigano l’infinito e tutti i paradossi della nostra esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

